“المؤتمر الشعبي”: الحراك الشعبي الشامل ضرورة وطنية للانقاذ

أشار “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له الخميس الى ان “التحرك المطلبي للمدنيين والعسكريين والنقابيين والمعلمين وسواهم، هو حق طبيعي وتعبير عن فقدان الثقة بالطبقة السياسية”.

وقال البيان إن “التحركات الفئوية المطلبية سوف تتواصل، لكن إطلاق حراك شعبي شامل ضرورة وطنية للانقاذ لان الاستسلام لنهج الطبقة الحاكمة هو عملية انتحار للوضع اللبناني”.

وشدد البيان على “ضرورة تطبيق الدستور كاملا واقرار قانون السلطة القضائية المستقلة لتتولى محاسبة كل الفاسدين”، ودعا “لحراك الوحدة الوطنية الشعبية في مواجهة طغيان الطبقة السياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام