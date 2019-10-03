الخارجية الإيرانية: لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2019 - 16:18
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كوريا الشمالية تؤكد أنها اختبرت بنجاح صاروخاً بالستياً من "نوع جديد" من طراز بوكغوكسونغ-3 أطلق من غواصة
أميركا: 7 قتلى على الأقل في تحطم طائرة من الحرب العالمية الثانية فوق مطار ولاية كونيكتيكت بشمال شرق الولايات المتحدة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الخارجية الإيرانية: لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع
منذ 1 ساعة
3 October، 2019
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