الخارجية الإيرانية: لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2019 - 16:18

الخارجية الإيرانية: لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع

منذ 1 ساعة 3 October، 2019
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