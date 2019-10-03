اللواء سلامي: العدو لن يجرؤ على اطلاق طلقة فارغة واحدة باتجاه الحدود الايرانية

أعلن القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن “تعاظم قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية سلب الجرأة من الأعداء والمناوئين على اطلاق حتى طلقة فارغة واحدة باتجاه حدود البلاد”. وفي كلمة القاها خلال المؤتمر الوطني بعنوان “دور الامام الخميني (رض) و6 آلاف و200 شهيد من المحافظة المركزية”، عقد بمدينة “اراك” الخميس، أكد القائد العام للحرس الثوري أن “الاعداء كثّفوا محاولاتهم واعدوا المزيد من المخططات منذ أن تسلم سماحة القائد راية قيادة الثورة الاسلامية؛ مستهدفين صلب هذا النظام المقدس”، متابعاً أن “الثقافة والاقتصاد والأمن والعلوم والمعرفة والصناعة في البلاد، كل ذلك معرّض لهجمات شرسة من جانب الأعداء ومناوئي الثورة الجمهورية الاسلامية”.

ولفت في السياق، الى “اغتيال العديد من اركان النظام الاسلامي جراء المؤامرات البغيضة التي دبرها الاعداء ضد ايران”. وشدد اللواء سلامي أنه “لولا النصر الالهي وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية ومبادئ الامام الراحل (رض) لما كانت البلاد قد بلغت هذا المستوى الشامخ من القوة، ولما حققت ايران الانتصارات الكبرى في مختلف الساحات”.

المصدر: ارنا