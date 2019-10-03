عودة أكثر من 1.2 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 400 شخص قد عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان بالإضافة إلى قرابة 800 شخص قد عادوا إلى البلاد من أراضي الأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في بيان بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1207 لاجئين إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 412 لاجئا (124 امرأة و210 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 795 شخصا (239 امرأة و405 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى قيام الجانب الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالهما إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.475 طن إلى أهالي قرية دير الصليب بريف حماة. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري بعملية تطهير الأراضي من الألغام في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق) على مساحة 2.0 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 24 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية