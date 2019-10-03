الحريري طرح ورقة إصلاحية تدعو لخصخصة شركتي الخلوي والعديد من القطاعات

عشية مجلس الوزراء طرح رئيس الحكومة سعد الحريري ورقةً إصلاحية تدعو لخصخصة شركتي الخلوي والعديد من القطاعات.

وتتضمن الورقة بحسب ما ورد في صحيفة الاخبار، ما يوصف بأنَّه إجراءات إنقاذيّة للأشهر الستة المقبلة عبر:

– التأكيد على الإستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف.

– والعمل مع الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية مُهمّة على تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية، بكلفة متدنّية لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

– والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تأمين ودائع طويلة الأمد في مصرف لبنان، والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الاجنبية لآجال طويلة الأمد.

– واستقطاب استثمارات خارجية جديدة من خلال تسريع تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقامة شراكة بين القطاعات الخدماتية وتحريكها من خلال إشراك القطاع الخاص في ملكيّتها وإدارتها.

المصدر: قناة المنار