جوازات السفر الأفضل… اليابان وسنغافورة أولاً

أصدر مؤشر هينلي لجوازات السفر أمس تصنيفه لدول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها.

وتشاركت اليابان، وسنغافورة في المرتبة الأولى، بحسب المؤشر الذي يقيس بشكل دوري إمكانية وصول وثائق سفر الدول، إذ يتيح جوازا سفر البلدين الوصول إلى 190 بلداً.

وجاءت كوريا الجنوبية، وفنلندا، وألمانيا في المرتبة الثانية، بإمكانية الوصول إلى 188 دولة في جميع أنحاء العالم دون تأشيرة مسبقة.

أما الدنمارك وإيطاليا ولوكسمبورغ فجاءت في المركز الثالث، برصيد 187 دولة، في حين احتلت فرنسا، وإسبانيا، والسويد المركز الرابع برصيد 186. وفي عام 2014 تصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التصنيف العالمي في عام 2014 لكن البلدين تراجعا الآن إلى المركز السادس.

في الطرف الآخر من الجدول، أصبحت أفغانستان مرة أخرى في أسفل الترتيب، حيث يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة مسبقة لجميع الوجهات في جميع أنحاء العالم باستثناء 25 وجهة.

وتالياً قائمة الجوازات الفضلى لعام 2019:

1- اليابان، وسنغافورة (190 وجهة)

2- فنلندا وألمانيا وكوريا الجنوبية (188)

3- الدنمارك، وإيطاليا، ولوكسمبورغ (187)

4- فرنسا، وإسبانيا، والسويد (186)

5- النمسا، وهولندا، والبرتغال (185)

6- بلجيكا، وكندا، واليونان، وأيرلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسويسرا (184)

7- مالطا، وجمهورية التشيك (183)

8- نيوزيلندا (182)

9- أستراليا، وليتوانيا، وسلوفاكيا (181)

10- المجر، وآيسلندا، ولاتفيا، وسلوفينيا (180)

ذيل القائمة

أما الجوازات التي تذيلت قائمة المؤشر، استناداً إلى إمكانية الوصول دون تأشيرة أو عند الوصول إلى أقل من 40 دولة فهي:

100- لبنان، كوريا الشمالية (39)

101- نيبال (38)

102- ليبيا، والأراضي الفلسطينية، والسودان (37)

103- اليمن (33)

104- الصومال، وباكستان (31)

105- سورية (29)

106- العراق (27)

107- أفغانستان (25)

المصدر: العربي الجديد