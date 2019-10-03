التبرع بالدم شروطه وفوائده وعلاقته بأمراض القلب

يتساءل الكثير من الأشخاص حول فوائد التبرع بالدم والأشخاص الذين يمكنهم التبرع، وعلاقته بأمراض القلب. تتجاوز فوائد التبرع بالدم المستفيدين منه، فهناك فوائد صحية للمانحين، كما يمكن أن ينقذ تبرع شخص واحد حوالي 3 أشخاص.

شروط التبرع بالدم:

لا يمكن لأي شخص التقدم للتبرع بالدم ما لم يشمله عدد من الشروط، وهي:

-يجب أن يتراوح عمر المتبرع ما بين 17 إلى 66 عاما، على أن يتراوح وزنه ما بين 50 إلى 160 كيلوغرام.

-ألا تقل الفترة بين تبرعين متتاليين عن 12 أسبوعا للرجال، و16 أسبوعا للنساء.

-استشارة الطبيب وبخاصة الأشخاص الذين يتعاطون بعض الأدوية أو النساء الحوامل.

فوائد التبرع بالدم:

يفيد التبرع بالدم صحة المتبرع جسديا وعاطفيا، حيث يساهم في الحد من التوتر والتغلب على المشاعر السلبية.

كما يفيد في الكشف عن بعض الأمراض التي يجهلها أغلبية المتبرعين، حيث يستوجب قبل القيام بعملية التبرع الخضوع لعدد من الفحوصات التي قد تكشف عن إصابة بفيروس لا يعلم بها صاحبها قبل خضوعه للتحليل.

علاقة التبرع بالدم وأمراض القلب:

أشارت دراسة سابقة الى أن التبرع بالدم بانتظام يرتبط بالتعديل السلبي لمستويات الدهون في الدم والتي تتأثر بحجم التبرع.

فقد يكون التبرع بالدم المنتظم وقائيا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يتضح من انخفاض متوسط ​​الكوليسترول الكلي ومستويات البروتين الدهني المنخفض الكثافة.

المصدر: سبوتنك