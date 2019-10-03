موسوي: السبيل الوحيد لخفض التوتر بالمنطقة هو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني اللاانسانية

رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن “السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو التصدي الجاد من قبل جميع الأطراف لممارسات الكيان الصهيوني الهدامة والتدخلية واللاانسانية.” وفي الرد على بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، دعا موسوي في تصريحه مساء الأربعاء ألمانيا لأن “تولي مزيداً من الاهتمام بالتوقعات بشأن أداء دور مؤثر وبناء للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار حقائق المنطقة وكذلك قطع دعمها لجرائم الكيان الصهيوني المدمرة، ومنها في فلسطين ولبنان وسوريا”. واعتبر دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعوب المظلومة في المنطقة بما فيها الشعب الفلسطيني، نابعا من التزاماتها ومسؤولياتها الانسانية والاسلامية، مؤكداً مواصلة هذا الأمر.

المصدر: ارنا