أجهزة “هواوي” تخسر إمكانية تحميل تطبيقات “غوغل” يدوياً

فقدت أجهزة “ميت 30” التي أطلقتها شركة “هواوي” الصينية أخيراً القدرة على تحميل تطبيقات شركة “غوغل” يدوياً، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الباحث الأمني، جون وو، نشر تدوينة شرح فيها كيفية تثبيت تطبيقات “غوغل” يدوياً على هواتف “ميت 30″، رغم وجود قائمة سوداء أميركية تمنع الشركة الصينية من استخدام المعدات والبرامج الأميركية.

لكن بعد هذه التدوينة، فقدت أجهزة “ميت 30″، المصممة للعمل بتقنية “الجيل الخامس” 5G الجديدة، القدرة على تثبيت تطبيقات “أندرويد” يدوياً، وأبرزها “خرائط غوغل” Google Maps و”جيميل” Gmail، وفق ما ذكر عدد من خبراء الهواتف الذكية لـ”بلومبرغ”.

وكان تطبيق منصة تطوير خارجية تسمى LZ Play انتشر بعد إطلاق هواتف “هواوي” الجديدة للهدف نفسه، لكنه اختفى أيضاً بعد تدوينة الباحث الأمني.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف “هواوي” من طراز “ميت 30″ دُشنت في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعدّ أولى إصداراتها منذ استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركة التي مقرها شينتشن بحظر على التصدير، في مايو/أيار الماضي.

وحظرت واشنطن فعلياً على الشركات الأميركية توريد منتجات لـ”هواوي” في مايو/أيار، بزعم أن الشركة الصينية تمثل خطراً على الأمن القومي، إذ قد تستخدم بكين معداتها للتجسس، وهو ما دأبت “هواوي” على نفيه.

المصدر: العربي الجديد