دوتيرتي: الفلبين ترغب بتعزيز علاقاتها مع روسيا

أشار رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، إلى التقدم الملحوظ في تطوير الشراكة بين بلاده وروسيا.

وأثناء اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، في موسكو، أشار دوتيرتي إلى زيارته لروسيا في عام 2017، وقال إنه تم خلالها إرساء الأساس للتطور الناجح للعلاقات الثنائية.

وأضاف دوتيرتي: “ومنذ ذلك الحين، لاحظنا تقدما كبيرا في تطوير شراكتنا الاستراتيجية، في مجال الدفاع”.

وتابع دوتيرتي القول، إن الفلبين، تسعى لتوسيع التعاون مع روسيا في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار، والدفاع، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها.

وقال رئيس الفلبين: “نريد تعزيز التقدم المحرز، ونرى نية حازمة يظهرها الطرفان من أجل تعزيز علاقاتنا”.

ووفقا له، توجد إمكانات كبيرة لتطوير التعاون في مجال التجارة. وقال: “نعرض على روسيا، الاستثمار في النقل وتوظيف الأموال الاستثمارية في مشاريعنا”.

المصدر: وكالات