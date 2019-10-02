الحريري ترأس لجنة دراسة الاصلاحات واستقبل سفير اندونيسيا ووفد شركات النفط

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

شركات النفط

وكان الرئيس الحريري قد استقبل بعد الظهر، وفدا من الشركات المستوردة للنفط برئاسة جورج فياض الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا خلال الاجتماع الالية المطروحة لاستيراد النفط، وبعد البحث في التفاصيل تقرر ان يعقد اجتماع مساء اليوم أو غدا، يضم كافة المعنيين بالآلية لإيجاد حل عملي لتطبيقها”.

سفير أندونيسيا

كما استقبل سفير اندونيسيا في لبنان هجريانتو توهاري، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام