إدارة الطيران الأميركية أمرت بمعاينة طائرات بوينغ 737 أن جي بعد رصد شقوق في هياكلها

أمرت إدارة الطيران الأميركية بتفتيش طائرات “بوينغ 737 أن.جي” لظهور شقوق في هياكلها بعدما رصدت “بوينغ” المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق ما أعلنت الوكالة الفيديرالية اليوم.

وتشمل الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للمعاينة في غضون 7 ايام، وفق الوكالة. والنموذج إن.جي (وهي اختصار لعبارة: الجيل التالي) هو الجيل الذي يسبق طائرات ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف آذار في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.

وقالت إدارة الطيران إن شركة “بوينغ” أبلغت الوكالة بعد رصد مشكلة على طائرة في الصين، وإن عمليات التفتيش التالية أظهرت وجود شقوق في طائرات أخرى.

وقالت الوكالة إن عمليات المعاينة يمكن أن تتطلب نحو ساعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام