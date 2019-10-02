الكرملين: نراقب خطط تركيا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

قال الكرملين اليوم الأربعاء ، إن موسكو تراقب الوضع عن كثبٍ، بعدما قالت تركيا إنها ستتحرك بمفردها في خطط لإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إنه لا يملك خيارًا سوى التحرك على نحوٍ منفردٍ، نظرًا لعدم إحراز تقدم يذكر مع الولايات المتحدة، فيما يتصل بإقامة “منطقة آمنة” في أكثر تصريحاته وضوحًا بشأن اعتزام تركيا شن هجوم عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في موسكو إنه من حق تركيا الدفاع عن نفسها، لكن يجب الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

المصدر: وكالات