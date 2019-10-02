البطش: مسيرات العودة مستمرة ولدينا الحق لمقاومة المحتل بكافة الأشكال

جدد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، خالد البطش، تأكيده على استمرار مسيرات العودة لتحمي مشروع الشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى فلسطين والتصدي لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ترمب.

جاء ذلك في كلمة للبطش أمام مئات الصحافيين ونشطاء الإعلام الفلسطينيين خلال وقفة لهم بالقرب من حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حملت اسم (صحفيون ضد الحصار) تخللها أيضا كلمات لإعلاميين وعائلات صحفيين استشهدوا خلال تغطية مسيرات العودة.

وقال البطش “نؤكد رفضنا للحصار الظالم على قطاع غزة، وسنواصل مسيراتنا لنحمي مشروع شعبنا وحقنا في العودة إلى فلسطين، ولنتصدى لكل مخططات ترمب لتصفية القضية الفلسطينية”. مشددا على ضرورة مواصلة الوقوف ضد مشاريع تهويد الأرض الفلسطينية في الأغوار والقدس والضفة المحتلة”.

وأضاف “لدينا الحق المطلق في مقاومة المحتل بكل الأشكال والوسائل، فقد آن الأوان لكسر الحصار عن غزة ليحيا أبناء شعبنا بكرامة وبدون احتلال ولا عدوان”، مشيرا إلى أن الاحتلال هو السبب الرئيس لمعاناة الفلسطينيين، ومؤكدا على ضرورة أن تتوحد الجهود لطرد المحتل ووقف معاناة الصحفيين والمرضى والمعلمين والطلبة والعمال وعامة الناس”.

ووجه البطش التحية للصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون حقيقة المحتل القاتل بعدساتهم وأقلامهم.

المصدر: فلسطين اليوم