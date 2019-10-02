البعث: لوضع آليات وطنية بمواجهة الحرب الاقتصادية على لبنان والمنطقة

أعلنت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان ببيان، أنها عقدت “اجتماعها الدوري في مركز الحزب في رأس النبع برئاسة الامين القطري نعمان شلق وحضور الامين القطري المساعد نبيل قانصوه، وناقشت الوضع التنظيمي للفروع الحزبية، وقررت عقد مجالس الفروع في كافة المناطق اللبنانية بحضورها وإشرافها”.

ولفت البيان الى أن “القيادة ناقشت الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان، واكدت على ضرورة تفعيل التنسيق بين كافة الاحزاب والقوى الوطنية لمواجهة ما يجري على الساحة اللبنانية من تجاوزات للكرامة والسيادة الوطنية عبر التدخل الاميركي السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية لجهة الزيارات الوقحة التي تتجاوز اصول العلاقات الدولية بين الدول والتصريحات السافرة وصمت المسؤولين اللبنانيين تجاهها، بالاضافة لموضوع العقوبات الأميركية على الشعب اللبناني وسيادته واقتصاده، وضرورة وضع آليات وطنية لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية على لبنان والمنطقة وشعوبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام