شرطة بلدية حارة صيدا باشرت بإجراءات منع الدراجات النارية في البلدة

اتخذت عناصر شرطة بلدية حارة صيدا اليوم إجراءات ميدانية مباشرة لمنع استخدام الدراجات النارية في البلدة، تنفيذا لتعميم أصدره أمس رئيس وأعضاء المجلس البلدي. وأقام عناصر الشرطة حواجز ثابتة وسيروا دوريات لهذه الغاية وتم ضبط بعض المخالفات.

ويقضي التعميم بمنع جميع الدراجات النارية منعا باتا من التجول في شوارع وازقة واتوسترادات البلدة، باستثناء الدراجات الكهربائية الخاصة بمحلات “الدليفري” شرط ان تحوز على تصريح مسبق من البلدية وألا يقل عمر السائق عن ثمانية عشرة سنة.

وقد لاقى هذا الإجراء استحسان المواطنين في البلدة كونه سيحد من حوادث السير الخطيرة وارباك حركة المرور ويمنع من إزعاج الناس في حياتهم اليومية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام