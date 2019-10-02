رئيس الجمهورية تابع الاوضاع النقدية وتناول مع بقرادوني التطورات واستقبل المطران كورية

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الاوضاع النقدية في البلاد وتطورها، في ضوء الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان في التعميم الذي اصدره امس، وتلقى في هذا الاطار تقارير من المراجع المعنية حول وضع الاسواق المالية والحركة فيها، كما اولى الشأن الاجتماعي اهتمامه.

بقرادوني

سياسيا، استقبل الرئيس عون الوزير السابق كريم بقرادوني واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الاقليمية، كما تطرق البحث الى الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

المطران كورية والمجلس الملي لطائفة السريان الارثوذكس

واستقبل الرئيس عون في حضور عضو تكتل “لبنان القوي” النائب انطوان بانو متروبوليت بيروت للسريان الارثوذكس المطران اقليميس دانيال كورية مع وفد من المجلس الملي الجديد للطائفة السريانية في بيروت برئاسة ادمون مطران.

كورية

والقى المطران كورية كلمة، نقل فيها “تحيات بطريرك السريان الارثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني وتمنياته له بالتوفيق في قيادة مسيرة البلاد الى شاطىء الامان”، مؤكدا “دعم ابناء الطائفة السريانية لمواقف الرئيس عون وخياراته الوطنية والقومية”، متمنيا ان ينصف “ابناء الطائفة السريانية في لبنان من خلال التعيينات الادارية، لا سيما وانهم ضحوا في سبيل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه”.

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، متمنيا “التوفيق للمجلس الملي الجديد رئيسا وأعضاء لما فيه خير الطائفة وابنائها”، مشددا على أنه يعمل “من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين، سواء في الوظائف العامة أو في المؤسسات الأمنية، لا سيما وأني أقسمت اليمين على الدستور الذي يعتبر اللبنانيين سواسية أمام القانون وفق مقتضيات العيش المشترك”.

ونوه الرئيس عون بـ”تضحيات أبناء الطائفة السريانية وبحقها في أن يكون لها حضور في الادارات والمؤسسات العامة الادارية منها والأمنية على حد سواء”.

وفد جمعية راهبات الصليب

واستقبل الرئيس عون الرئيسة العامة لجمعية راهبات الصليب الأم جانيت أبو عبدالله مع وفد من الأخوات المديرات، ضم، الأم ماري مخلوف والأخت اليزابيت أبي هاشم اللواتي أطلعن رئيس الجمهورية على “أوضاع المؤسسات الصحية والاستشفائية التابعة للجمعية والتي لم تتمكن بعد من تحصيل مستحقاتها من المؤسسات الرسمية، مثل وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات الأمنية والتي فاقت 48 مليار ليرة لبنانية”.

الام أبو عبدالله

ولفتت الأم أبو عبدالله إلى “الظروف الصعبة التي تعمل فيها مؤسسات الجمعية ولا سيما منها مستشفى راهبات الصليب في جل الديب ومراكز أنطلياس ودير القمر وشليفا، التي تضم كلها أكثر من ثلاثة آلاف مريض ومن ذوي الحاجات الخاصة من مختلف الطوائف اللبنانية”.

وخلال اللقاء، وجهت الام أبو عبدالله دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في القداس الإلهي الذي سيقام في 27 تشرين الأول الجاري لمناسبة تدشين كنيسة يسوع الملك في ذوق مصبح بعد ترميمها، والذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

رئيس الجمهورية

ونوه الرئيس عون ب”عمل جمعية راهبات الصليب على مختلف الصعد الاجتماعية والاستشفائية والرعائية”، مقدرا “التضحيات التي تقدمها الجمعية تنفيذا لوصية مؤسسها الطوباوي الأب يعقوب الحداد الكبوشي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام