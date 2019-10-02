اجتماع لمجلس الامن الفرعي في جبل لبنان المكاوي: لتحضير التدابير الوقائية مع بدء العام الدراسي والتغير في احوال الطقس

ترأس محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، ظهر اليوم في مكتبه في سراي بعبدا، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في محافظة جبل لبنان، حضره المحامي العام الاستئنافي القاضي سامي صادر ممثلا النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان العامة، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد الركن عفيف صالح، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد الركن كليمان سعد، قائد درك منطقة جبل لبنان العقيد جهاد اسمر، المدير الاقليمي لجهاز امن الدولة في جبل لبنان العقيد بيار براك، رئيس فرع معلومات جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جورج خير الله، آمر مفرزة بعبدا القضائية العقيد عماد الجمل، رئيس معلومات جبل لبنان في الامن العام الرائد وليد اسبر وامر مفرزة الضاحية القضائية الرائد علي جفال.

في مستهل الاجتماع، رحب المحافظ المكاوي بالحضور، وأوضح ان “المرحلة الحاضرة تتطلب مزيدا من الجهوزية والتأهب لان جملة مستحقات تتزامن مع بداية هذا الفصل من السنة. فالعام الدراسي الجديد قد بدأ، والتغير في احوال الطقس بدأت ملامحه بالظهور، ولا بد هنا من تحضير التدابير الوقائية الاستباقية لاي نوع من المفاجآت”.

وقال: “بالنسبة للمدارس، هناك ضرورة للتشدد في المراقبة حرصا على سلامة التلامذة، سواء لجهة حمايتهم من الاستدراج لتعاطي المخدرات بوسائل وطرق مقنعة او مباشرة، ولجهة ما تردد من محاولة خطف بصرف النظر عن صحتها ام لا، فالتدابير يجب ان تكون حاسمة، هذا بالاضافة الى وضع خطة من شأنها تفادي الازدحام واختناق السير في أوقات الدخول والخروج من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات، مع ما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق مع شرطة البلديات واتحاداتها ضمانا للفعالية والنجاح”.

أضاف المكاوي انه بصدد التحضير لخطة متكاملة للتوعية والوقاية من المخدرات بالتعاون مع اهل اختصاص وخبرة عميقة، فقد طلب من القوى الامنية التشدد في المطاردة والرصد ومراجعة القضاء المختص عند الاقتضاء ولا سيما في هذه المرحلة من الازمات المتراكمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام