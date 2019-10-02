إحياء الذكرى الـ32 لانطلاق “الجهاد” في بلدة كفر نعمة برام الله المحتلة

نظمت حركة “الجهاد الإسلامي” في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله الفلسطينية المحتلة، مسيرة سيارات حاشدة شارك فيها عشرات من كوادر الحركة ومن أبناء الفصائل الوطنية، معلنة عن انطلاق فعالياتها، وإحياء لذكرى انطلاقتها الـ”32″.

واكد المشاركون ان “حركة الجهاد الإسلامي عبر انطلاقتها شكلت حالة استثنائية في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وخصوصا في ظل المبادئ التي جسدتها وحافظت عليها حتى يومنا هذا”.

واعتبر المشاركون أن “إحياء فعاليات الانطلاقة، هو من باب التأكيد على الالتزام بمواقف الحركة، وتجديد البيعة والولاء للأمناء على قضية فلسطين والحفاظ على مسيرة الحركة وديمومتها، وأن تبقى جذوة مشتعلة تربك حسابات العدو بشكل دائم”.

المصدر: فلسطين اليوم