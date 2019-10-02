بوتين: لا توجد أي عوامل جذرية تبرر اضطراب أسعار النفط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “أسعار النفط عادت إلى مستواها السابق بعد القفزة التي سجلتها جراء هجوم أرامكو، وذلك لعدم وجود أي عوامل جذرية تسوغ زيادتها في الفترة الراهنة”.

وقال بوتين خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو في منتدى أسبوع الطاقة الروسي الاربعاء إنه “لا توجد أسس أيضا لزيادة أسعار الخام، بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها روسيا ودول أوبك، بهدف بث الاستقرار في السوق العالمية”.

وأضاف بوتين “نتطلع إلى موقف حازم من المشاركين في أوبك+ لعلمنا أن المنظمة تبذل جهدا مستمرا ومركزا، في مجال الحفاظ على انضباط معين في تنفيذ جميع اتفاقياتنا. من جانبها تلتزم روسيا، كما تعلمون، بكل ما تم الاتفاق عليه، وهذا يجلب المنفعة للجميع”.

وأشار بوتين إلى أن “الحوار بين الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من داخل وخارج أوبك يعود بالنتائج الإيجابية على كل من روسيا وسوق الطاقة العالمي بأكمله، وبالتالي الاقتصاد العالمي ككل”.

المصدر: روسيا اليوم