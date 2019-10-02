خالد البطش: مستمرون بمسيرات العودة والتصدي لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أكد رئيس “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” خالد البطش على “استمرار مسيرات العودة لتحمي مشروع الشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى فلسطين والتصدي لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ترمب”.

وقال البطش خلال وقفة لهم بالقرب من حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة الأربعاء “نؤكد رفضنا للحصار الظالم على قطاع غزة، وسنواصل مسيراتنا لنحمي مشروع شعبنا وحقنا في العودة إلى فلسطين ولنتصدى لكل مخططات ترمب لتصفية القضية الفلسطينية”، وشدد على “ضرورة مواصلة الوقوف ضد مشاريع تهويد الأرض الفلسطينية في الأغوار والقدس والضفة المحتلة.

وأضاف البطش “لدينا الحق المطلق في مقاومة المحتل بكل الأشكال والوسائل فقد آن الأوان لكسر الحصار عن غزة ليحيا أبناء شعبنا بكرامة وبدون احتلال ولا عدوان”، وأشار إلى أن “الاحتلال هو السبب الرئيس لمعاناة الفلسطينيين”، وأكد على “ضرورة أن تتوحد الجهود لطرد المحتل ووقف معاناة الصحفيين والمرضى والمعلمين والطلبة والعمال وعامة الناس”.

المصدر: فلسطين اليوم