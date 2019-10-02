العراق: البحث جار لإنهاء التظاهرات

أفادت وكالة الأنباء العراقية أن “مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء التقوا بممثلين عن المتظاهرين لبحث مطالبهم وقرروا إنهاء التظاهرات”.

وتابعت الوكالة ان “اللقاء بحث مطالب ممثلي المحتجين الذين قرروا العدول عن التظاهر”.

وكانت قد تجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات في مناطق شمال بغداد، فيما قطعت السلطات الأمنية عددا من الطرق الحيوية وسط العاصمة.

ولفتت المصادر الى ان “التظاهرات انطلقت صباح اليوم في منطقة الشعب شمال بغداد وأغلق المتظاهرون الطريق وأحرقوا إطارات السيارات وأن أعمدة الدخان ارتفعت في سماء المنطقة”.

المصدر: روسيا اليوم