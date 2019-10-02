عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن قرابة 400 شخص قد عادوا إلى سوريا من لبنان بالإضافة إلى أكثر من 650 شخصا قد عادوا إلى البلاد من الأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في بيان بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1062 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 397 لاجئا (119 امرأة و202 طفلان) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 665 شخصا (200 امرأة و339 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب. هذا وأضاف المركز أن نازحا واحدا قد عاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائمة داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، بعملية تطهير الأراضي من الألغام في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق) على مساحة 2.1 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية