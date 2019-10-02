وزير النفط الإيراني يبحث مع نظيره الروسي سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، سبل تطوير العلاقات الثنائية في ظل العقوبات الأميركية ضد طهران. وقال زنغنه، للصحفيين، على هامش منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” الأربعاء “ناقشنا كيفية تطوير العلاقات الثنائية في قطاع النفط، لأننا نحاول إيجاد طرق للقيام بأعمال تجارية مع بعضنا البعض في ظل هذه الظروف، ونحن نؤمن بأنه بعد رفع العقوبات، يمكننا توسيع تعاوننا”. وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو الأربعاء، فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي لتستمر حتى 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. ويلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كلمة خلال الجلسة العامة للمنتدى، ستتمحور حول “شراكة الطاقة من أجل التنمية المستدامة”​​​.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية