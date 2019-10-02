مالي: مقتل 25 جنديا و15 ارهابيا بمعارك عنيفة

فقد حوالي 60 جنديا ماليا وقتل نحو 25 جنديا و15 ارهابيا في معارك عنيفة دارت بين الطرفين يومي الاثنين والثلاثاء وسط البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة المالية في بيان اليوم الاربعاء.

ولفت البيان إلى أن “المعارك أسفرت أيضا عن إصابة أربعة جنود بجروح وأن الجيش مني خلالها أيضا بخسائر فادحة في العتاد”، وأكد أنه “تمكن بالمقابل من استعادة السيطرة على المعسكرين الواقعين في كل من بولكيسي وموندورو وهما منطقتان تبعدان عن بعضهما حوالى 100 كلم”.

وأوضح البيان أن “المعارك لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه تم عقب الهجوم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق بمشاركة قوات مالية وأخرى من بوركينا فاسو وبمؤازرة من القوات الفرنسية المنضوية في عملية برخان لمكافحة الارهابيين”.

وتضمّ عملية برخان لمكافحة الارهابيين نحو 4500 عسكري فرنسي ينتشرون في دول منطقة الساحل.

المصدر: روسيا اليوم