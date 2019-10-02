روسيا ترصد 31 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 24 خرقاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 14:20

روسيا ترصد 31 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 24 خرقاً

منذ 1 ساعة 2 October، 2019
سوريا
سورية - عربي وإقليمي
 أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 31 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 24 خرقا. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي،: “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 31 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (8) وحلب (10) وإدلب (7) وحماة (6)، بينما رصد الجانب التركي 24 خرقا، وذلك في محافظات حلب (2) واللاذقية (8) ) وإدلب (12) وحماة (2).
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.475 طن إلى أهالي قرية بلالية بريف حلب. وبشكل عام تم تنفيذ 2214 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنساني 3622.366 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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