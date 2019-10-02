بوغدانوف بحث الوضع الليبي في برلين

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في برلين الوضع في ليبيا، وذلك مع ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية “قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، تقريراً جديدا عقب المناقشة التي جرت خلال الاجتماع الأول في برلين في 17 أيلول/سبتمبر، تم تبادل متعمق لوجهات النظر حول الوضع العسكري – السياسي الناشئ في ليبيا وسبل حل الأزمة الليبية بشكل شامل لضمان تحقيق التنمية المستدامة في هذا البلد كدولة واحدة مستقلة ذات سيادة إقليمية”.

ووفقًا للبيان فقد عُقد في برلين في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، الاجتماع الدولي الثاني حول ليبيا بـ “صيغة برلين” على مستوى كبار المسؤولين. بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية