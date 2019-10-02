روحاني : قوة ومكانة الشعب الايراني تجسدت وارتقت بعد عام ونصف من الضغوط

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الشعب الايراني يعيش العزة والكرامة اليوم رغم كل الضغوط والمظلومية، وأن قوة ومكانة الشعب الايراني العظيم قد تنامت بعد عام ونصف من الضغوط الاقتصادية المستمرة”. وفي كلمة له بمجلس الوزراء الأربعاء تطرق روحاني إلى “الصعوبات التي واجهت الثورة الإسلامية منذ انطلاقها والضغوط التي مارسها الاعداء قبل وبعد انتصار الثورة” ، مؤكدا أن هذه الضغوط “هي التي صنعت الانتصار الكبير وها هو التاريخ يتكرر بعد 41 عاماً من عمر الثورة الإسلامية”.

وتابع قائلاً إن “الجميع يمارس علينا الضغوط وإن امريكا مارست ضدنا أسوء ضغوطها الاقتصادية ولم تسمح للشركات العالمية أن تتعاطى معنا، كما عرقلت صادراتنا النفطية ووضعت الصعوبات أمام نشاطاتنا المصرفية”. وأوضح روحاني “لقد تصوروا أن هذه الضغوط ستؤدي الى نتيجة ترضيهم ، لكن ما نراه اليوم هو العكس، فها هو شعبنا الايراني الكبير وبعد عام ونصف من الضغوط تتجلى قدرته أمام العالم أكثر من أي وقت مضى”. وأشار الى أن “هذه العزة تجلت خلال زيارته لأرمينيا لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، كما تجلت خلال الزيارة الأخيرة الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “.

هذا وأعلن الشيخ روحاني، في كلمته امام مجلس الوزراء، أن “بالامكان القبول بالمبادرة الفرنسية”، مشيراً الى أن مجمل هذه المبادرة يركز على أن لا تمتلك ايران السلاح النووي، لافتاً إلى أن “هذا ما قلناه دائما، وان تساعد ايران في دعم السلام بالمنطقة وممراتها المائية وهذا ما فعلناه، وعلى امريكا أن تلغي كل انواع الحظر وان يبدأ تصدير النفط الإيراني فورا وتسلم عائداته الى طهران”.

واشار روحاني الى ان “الجميع خلال اللقاءات والاتصالات التي جرت على هامش اجتماعات الأمم المتحدة كانوا يصرون على تفعيل مجموعة 5+1 ، ونحن لم نعارض هذا الأمر لكننا اشترطنا ان يلتزم اولئك الذين اساءوا للمجموعة ان يلتزموا بالاداب والرسوم المطلوبة”.

واوضح روحاني ان “الكثير مما طرح في وسائل الاعلام العالمية خلال تلك الفترة كان بعيدا عن الواقع ، لكن المبادرة التي اعدتها فرنسا كانت قابلة للقبول، لانها تقوم بمجملها على أن لا تسعى ايران لامتلاك السلاح النووي وهذا ما قلناه دائماً، أن تقدم ايران المساعدة لاقرار السلام في المنطقة وتأمين ممراتها المائية، وهذا ما كنا نفعله دائماً، وأن تتخلى امريكا عن الحظر، ويبدأ بيع النفط الايراني فورا وتسلم عوائده الى ايران”.

المصدر: ارنا