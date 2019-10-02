انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية يدفع النفط للصعود

انتعش النفط بعد أن تراجعت أسعاره على مدى عدة أيام بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 59.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.29 دولار للبرميل بارتفاع 67 سنتا ما يعادل 1.3 بالمئة.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية يوم الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة أعوام بسبب توترات التجارة الأمريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.

وقلص النفط جزءا من الخسائر بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء تراجع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 5.92 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.

وأسعار النفط حاليا أقل من مستوياتها قبل هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي نفط سعوديتين مع استئناف أكبر دولة مُصدرة للخام الإنتاج بالكامل.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله يوم الأربعاء إنه سيكون على استعداد للقاء وزير الطاقة السعودي وهو في موسكو لكن السعوديين لديهم مشكلة مع اللقاء.

وقال الوزير عقب وصوله إلى موسكو لحضور اجتماع لمنتدى للدول المصدرة للغاز ”سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة لمنع التدخل الأحادي غير المشروع“.

المصدر: رويترز