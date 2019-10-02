الذهب ينزل بفعل جني أرباح ومخاوف التباطؤ تدعمه

نزلت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع جني مستثمرين للأرباح بعدما ارتفع المعدن الأصفر بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدروها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة الي 1475.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش. وسجلت الأسعار أقل مستوى في نحو شهرين عند 1485.50 دولار يوم الثلاثاء بعدما صعدت بما يصل إلى واحد بالمئة خلال الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1481.90 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز إن أسعار الذهب تأثرت (إيجابا) ليل الثلاثاء ببيانات القطاع الصناعي، ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح هذا الصباح.

لكنه أضاف أنه في ضوء المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، يظل الذهب من أصول الملاذ الآمن القوية.

وتراجع نشاط التصنيع بالولايات المتحدة في سبتمبر أيلول إلى أقل مستوياته في أكثر من عشر سنوات في الوقت الذي تضغط فيه التوترات التجارية المستمرة على الصادرات مما يثير مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد ويثير توقعات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التيسير النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 17.23 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 872.02 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1647.86 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز