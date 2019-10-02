نتانياهو الى التحقيق بقضايا فساد

يخضع رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إلى أولى جلسات الاستماع والتحقيق في ملفات الفساد، وتستمر هذه الجلسات حتى يوم الإثنين القادم دون الجمعة والسبت.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إن “10 محامين من ذوي الخبرة الكبيرة في إسرائيل سيمثلون نتنياهو في جلسات الاستماع”، وأشارت إلى أن “المحامين سيقابلون قرابة 20 من كبار المستشارين الحكوميين المتخصصين في القضايا الجنائية والاقتصادية والذين يمثلهم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي منلبليت، بحضور المدعي العام للدولة شاي نيتسان ونائبته ليئات بن أري”.

وأوضحت الصحيفة أن “يوم الأربعاء والخميس سيخصص للتحقيق في ملف بيزك- والا، وملف 4000”.

الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي بعدما أعلن “مندلبليت”، أنه يدرس تقديم نتانياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

المصدر: فلسطين اليوم