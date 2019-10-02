يخضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لجلسات استماع رسمية في شبهات الفساد ضده – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 10:26

يخضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لجلسات استماع رسمية في شبهات الفساد ضده

منذ 46 mins 2 October، 2019
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