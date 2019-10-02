ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ليرة لبنانية والبنزين 98 أوكتان والديزل أويل 200 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 300 ليرة لبنانية.

جاء ذلك، في قرارات أصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، وأصبحت الأسعار كالآتي:

– بنزين 98 أوكتان 25600 ليرة لبنانية

– بنزين 95 أوكتان 24900 ليرة لبنانية

– ديزل اويل 17900 ليرة لبنانية

– قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 12400 ليرة لبنانية

– قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار استقرارا الاسبوع المقبل، بعد ان عاود سعر برميل النفط البرنت الاميركي الانخفاض ووصل الى 60,75 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام