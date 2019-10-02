قوى الامن الداخلي : توقيف 119 مطلوبا بجرائم عدة امس بجرائم مخدرات – سرقة – سلب واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 10:26
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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: أصبحت قواتنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبتنا نمتلك أسلحة رادعة ضد العدوان
العميد سريع: مصرع أكثر من 200 من قوات العدو بالمرحلة الثانية وتأمين أكثر من 250 كلم مربع وتدمير أكثر من 120 مدرعة وآلية
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يطلقان 3 صواريخ من طراز "زلزال 1" على تجمعات قوى العدوان في حيران بمحافظة حجة
السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي خلال لقاء غريفيث: من المهم أن تقابل خطوة الإفراج عن الأسرى بخطوات إنسانية مماثلة
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
المشاط: حرصاً منا على السلام قمنا بتأجيل العديد من الضربات الاستراتيجية التي لا تقل حجماً وتأثيراً عن ضربة ارامكو
المشاط: أردنا بالمبادرات أن نعلي صوت السلام وإذا لم يسمعوا فلدينا ضربات موجعة ستجعلهم يستمعون إليه
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: تضاعفت مكانة وثقل ايران في العالم بعد الضغوط الأميركية عليها
الشيخ روحاني: الذين يقصفون الشعب اليمني المظلوم منذ 5 سنوات هم الذين يقفون وراء الظروف التي تمر بها المنطقة
المحققة الأممية "أنييس كالامار": ولي العهد السعودي يحاول إصلاح ما لحق بصورته من ضرر نتيجة مقتل خاشقجي
كالامار: بن سلمان أراد بمقابلته الأخيرة أن يعفي نفسه من المسؤولية الجنائية المباشرة عن جريمة قتل خاشقجي
تقارير أميركية: محمد بن سلمان التقى قبل بضعة أشهر نتانياهو في إطار وعوده لترامب باعتراف السعودية بـ "إسرائيل"
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يشكك بحق مجلس النواب استدعاء دبلوماسيين للادلاء بإفاداتهم
بومبيو: طلب مثول 5 دبلوماسيين أمام الكونغرس محاولة ترهيب وإساءة إلى موظفين في وزارة الخارجية
مصدر دبلوماسي فرنسي: الرئيس روحاني رفض تلقي المكالمة الهاتفية من نظيره الاميركي أثناء وجوده في نيويورك
قائد الوحدة الجوفضائية في ايران: نحن اليوم من بين أفضل 7 إلى 8 دول في العالم بصناعة الصواريخ فائقة الدقة
العميد علي حاجي زادة: منذ العام 1985 نواصل ليل نهار حفر الأنفاق لبناء المدن الصاروخية التي لا يمكن للأعداء الوصول إليها
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء محادثات على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت المقبل حول ملفها النووي
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو التجاري في العالم بسبب "التوتر بين الصين والولايات المتحدة على وجه الخصوص"
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قوى الامن الداخلي : توقيف 119 مطلوبا بجرائم عدة امس بجرائم مخدرات – سرقة – سلب واطلاق نار
منذ 54 mins
2 October، 2019
لبنان
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