قوى الامن الداخلي : توقيف 119 مطلوبا بجرائم عدة امس بجرائم مخدرات – سرقة – سلب واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 10:26

قوى الامن الداخلي : توقيف 119 مطلوبا بجرائم عدة امس بجرائم مخدرات – سرقة – سلب واطلاق نار

منذ 54 mins 2 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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