اليمن: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وغارات جوية على صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 2 2019 - 10:26

اليمن: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وغارات جوية على صعدة

منذ 1 ساعة 2 October، 2019
غارات العدوان
اليمن - عربي وإقليمي

واصلت قوات العدوان السعودي الاميركي على اليمن استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بمحافظة الحديدة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شن طيران العدوان غارات على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان قصفت مناطق متفرقة من منطقة كيلو 16 في الحديدة بالأسلحة الرشاشة، واستهدفت بالمدفعية والرشاشات المختلفة أماكن متفرقة من منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بالمحافظة عينها”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان الغاشم شن 7 غارات على مديرية باقم بصعدة”، وتابع “فيما تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف خسائر بممتلكات المواطنين”.

وأدان المصدر “استمرار تحالف العدوان في خرق اتفاق السويد واستهداف المدنيين بالحديدة تماديها في ارتكاب مجازر الحرب المروعة في ظل صمت العالم والضمير الانساني”، ودعا “الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحقيق في المجازر التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين وتماديه في جرائم تدمير مرافق البنية التحية التي فاقمت من المعاناة الانسانية للمواطنين”.

المصدر: موقع انصار الله

التعليقات

ذات صلة