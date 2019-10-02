التحكم المروري: جريحان في حادث سير على اوتوستراد خلدة باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 08:16

التحكم المروري: جريحان في حادث سير على اوتوستراد خلدة باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 30 mins 2 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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