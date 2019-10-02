احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و22 جريحاً في 12 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 08:14

احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و22 جريحاً في 12 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 41 mins 2 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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