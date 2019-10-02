ارتفاع سعر البنزين 98 اوكتان 200 ليرة و95 اوكتان 100 ليرة والمازوت 200 ليرة وارتفاع سعر قارورة الغاز 300 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 08:16

ارتفاع سعر البنزين 98 اوكتان 200 ليرة و95 اوكتان 100 ليرة والمازوت 200 ليرة وارتفاع سعر قارورة الغاز 300 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 44 mins 2 October، 2019
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