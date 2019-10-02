الحية: نرحب بانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية معاً

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، مساء الثلاثاء، أن حركته توافق على مبدأ الانتخابات، وأن هذا ينسجم مع موقف الفصائل كافة.

ورحب الحية في تصريح صحفي له بانتخابات شاملة وعامة رئاسية وتشريعية معًا، أما فيما يخص المجلس الوطني فسيتم الاتفاق عليه، مشدداً على أن الانتخابات هي المخرج من الأزمات والاشكاليات.

وقال “نحن مع الانتخابات ومستعدون لها ومستعدون لأي نتيجة يقولها صندوق الانتخابات”. وأضاف الحية قائلاً: “اذا أعلن عن انتخابات تشريعية ورئاسية سنذهب لها ونفضل أن تكون بتوافق وطني ونتحدى حركة فتح وعباس الإعلان عن ذلك”.

وأشار الى أن حماس بادرت في كل محطات المصالحة المتتابعة، مقدراً عاليا الجهد الوطني الذي قدم مبادرة الوحدة وانهاء الانقسام، مؤكداً بأن المبادرة منسجمة بما تم التوقيع عليه.

وعبر عن أمله في أن تستجيب حركة فتح لمبادرة الفصائل الفلسطينية للوحدة الوطنية، وأن يُكتب لهذا الأفق الجديد النجاح.

ولفت الحية الى أن الفصائل الفلسطينية قدمت رؤيتها للوحدة الوطنية على كافة الفصائل وعلى مصر والجامعة العربية، مؤكداً بأن هناك محاولات للتهرب من استحقاقات الوحدة الوطنية.

في سياق منفصل أكد الحية بأن ما يجري في الكيان من فساد وخلافات يدل على أنه “كيان هش”. وأضاف: “سنواجه أي افراز للانتخابات الصهيونية والتنصل من استحقاقات شعبنا”. وتابع يقول “نؤمن بخيار المواجهة وفتحها على كل الجبهات مع الاحتلال بمختلف الوسائل”.

المصدر: فلسطين اليوم