“الجيش الوطني الليبي” يقصف مطاري معيتيقة ومصراتة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2019 - 04:24

“الجيش الوطني الليبي” يقصف مطاري معيتيقة ومصراتة

منذ 51 mins 2 October، 2019
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عربي وإقليمي - ليبيا

أعلن “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر عن قصفه لمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس ومطار مصراتة غربي البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن “أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية”.

وأضاف أنه حسب مصادر الاستخبارات، فإن المواقع التي تم تحديدها عبارة عن “هنغار بمطار مصراتة للطائرات المسيرة و2 دشم في مطار معتيقية”.

وأكد أنه “تم التعامل مع هذا التهديد من قبل سلاح الجو من عدة قواعد في نفس الوقت، بعد أن حددت أهدافها بدقة ودمرت الأهداف المعادية بنسبة 100%”.

المصدر: وكالات

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