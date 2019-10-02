اللواء قاسم سليماني يروي بعضاً من أحداث حرب تموز

أكد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ان حرب تموز عام ألفين وستة على لبنان كانت معدة مسبقاً من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي انتهز فرصة التواجد العسكري الاميركي في المنطقة.

وفي أول مقابلة متلفزة له مع مركز حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي، شدد اللواء سليماني على ان خطوات حزب الله من خلال استخدام الأسلحة السرية التي كانت آنذاك ضد البوارج الحربية الإسرائيلية ودبابات الميركافا أدت الى انتهاء الحرب، مشيراً الى ان من أهداف هذه الحرب كان التغيير الديمغرافي في جنوب لبنان.

كما اعتبر اللواء سليماني ان الشهيد القائد الحاج عماد مغنية كان لواءً بالمعنى الحقيقي للكلمة، وشبيهاً بمالك الأشتر.

المصدر: قناة المنار