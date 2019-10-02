مصر تدعو إلى محاسبة الداعمين للإرهاب في سوريا

دعت مصر إلى محاسبة الداعمين للإرهاب في سوريا، وذلك خلال مشاركة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس، في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا يوم 30 سبتمبر الماضي.

وأكد بيان الوفد المصري على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا، وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها.

وشدد على اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا وتوفر لها الغطاء السياسي، مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حاليا إلى خارج سوريا.

هذا وقدم وفد مصر خلال الجلسة التهنئة إلى الشعب السوري على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأعرب عن الأمل في أن يمثل ذلك نقطة فارقة في وقف معاناة الشعب السوري، والتوصل إلى تسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم لحل الأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها.

المصدر: وكالات