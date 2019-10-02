موسكو تقيم بشكل إيجابي نتائج مجموعة الاتصال الخاصة بدونباس

قالت موسكو إنها تنظر بشكل إيجابي إلى تنسيق وموافقة، مجموعة الاتصال الخاصة بدونباس، على آلية فرض الوضع الخاص، وفصل القوات والعتاد في منطقتي بتروفسكيه وزولوتويه.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لها الثلاثاء: “نحن نأمل، في أن يسمح ذلك، بتشكيل المناخ الملائم للتنفيذ اللاحق، لاتفاقيات مينسك”.

في يوم الثلاثاء، قال الموفد المفوض لروسيا بوريس غريزلوف، بعد اجتماع مجموعة الاتصال، إن جميع المشاركين وافقوا على “صيغة شتاينماير”، لتطبيقها وتنفيذها في التشريعات الأوكرانية.

وأشار إلى أنه تم، بهذا الشكل، تنسيق نظام تطبيق القانون حول الصفة الخاصة، لمناطق محددة من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك”.

واتفق المشاركون في الاجتماع أيضا على فصل القوات والمعدات العسكرية في منطقة بتروفسكيه وزولوتويه.

المصدر: وكالات