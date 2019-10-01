احتجاز جديد لكوريين شماليين مارسوا الصيد الجائر في المياه الروسية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عن احتجاز 87 كوريا شماليا، خلال الفترة من 28-30 سبتمبر، لممارستهم الصيد الجائر، في مياه المنطقة الاقتصادية الروسية، في بحر اليابان.

وقال مصدر في مديرية الأمن الفدرالي، إنهم مارسوا الصيد غير المشروع، على متن 11 سفينة صغيرة. وتم خلال ذلك، مصادرة أدوات صيد ممنوعة، وكذلك أكثر من 4 آلاف قطعة من الحبار، تم صيدها بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر: “وفي نفس الوقت، تمكن خفر السواحل الروسي، من إنقاذ 174 بحارا كوريا شماليا، كانوا على متن 26 زورق صيد تعرضت للغرق، ولم يصب أي منهم بأذى.

وأشار المصدر، إلى أن الجانب الروسي، سيقوم قريبا بتسليم هؤلاء الكوريين الشماليين، لسلطات بلادهم.

وذكّر المصدر، بأن هذه العملية هي الثالثة التي ينفذها الأمن الروسي، ضد المخالفين الكوريين الشماليين، خلال الأسبوعين الأخيرين.

ففي 17 سبتمبر، تم احتجاز سفينة صيد كورية شمالية، في مياه المنطقة الاقتصادية الروسية، في بحر اليابان، لممارستها الصيد غير المشروع هناك. وخلال العملية أصيب 4 من رجال الأمن الروسي بجروح، وقتل أحد الصيادين. حينذاك، وتم اعتقال أكثر من 160 صيادا.

وفي 27 سبتمبر، تم احتجاز 3 سفن وعدة زوارق صيد كورية شمالية، بلغ العدد الإجمالي لمن عليها، 262 شخصا.

وبذلك يكون حرس الحدود الروسي قد احتجز، خلال أقل من شهر، 510 من الصيادين الكوريين الشماليين.

المصدر: وكالات