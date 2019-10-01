6 شهداء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الشهر الماضي

أصدر مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إحصائية حول عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال خلال شهر “سبتمبر” الماضي. وأوضح المركز، أن 6 شهداء ارتقوا خلال الشهر، بينهم أسير في سجون الاحتلال، وشهيد خلال الإعداد والتجهيز و3 شهداء في مسيرات العودة من قطاع غزة.

وقال، إن عدد الشهداء منذ اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال، في السادس من شهر كانون الأول عام 2017، الى 480 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن، بينهم 102 طفلاً و18 سيدة و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتقى 28 شهيداً من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و72 شهيداً نتيجة القصف الاسرائيلي، كما وارتقى 12 أسرى في سجون الاحتلال، واستشهد الغزيّ فادي البطش بعملية اغتيال في ماليزيا والمهاجر من غزة تامر السلطان الذي توفي في مشافي البوسنة والهرسك بمرض السرطان، وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً اعتباره شهيد.

وأوضحت الدراسة الاحصائية التي أعدها المركز، أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية والتي انطلقت بتاريخ 30/3/2018 بما يصادف يوم الأرض، ارتفع عددهم حتى نهاية شهر آب لعام 2019 الى 255 شهيداً، بينهم صحفييْن، وأربعة من عناصر الطواقم الطبية.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد 102 طفلاً في الفترة التي تلت اعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، حتى آب 2019، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، بينهم 69 طفلاً ارتقى خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود قطاع غزة، وسجل المركز استشهاد 3 أجّنة في بطون أمهاتهم خلال قصف الاحتلال على قطاع غزة. فيما ارتقى 12 أسيراً بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 الى 222، آخرهم الأسير بسام السايح من نابلس.

المصدر: مركز القدس