الاعلام الحربي اليمني يعرض مشاهد لعدد من أسرى الجيش السعودي في المرحلة الثانية من “عملية نصر من الله”

بث الإعلام الحربي اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد لعدد من الأسرى من الجيش السعودي، من الذين وقعوا في الأسر خلال المرحلة الثانية من عملية “نصر من الله” في نجران، والتي سميت بـ”عملية الشهيد أبو الحسنين”.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي وقوع مجموعة كبيرة من قوات العدو في الأسر بينهم سعوديون في المرحلة الثانية من عملية نصر من الله.

وكان العميد سريع قد بث في مؤتمر صحفي الأحد الماضي مشاهد لبعض الأسرى السعوديين وآلاف المرتزقة الذين وقعوا في الأسر في المرحلة الأولى من “عملية نصر من الله”.

أسماء الأسرى:

الجندي الأول إبراهيم بن راشد بن علي بن ديله المري – من الكتيبة 23 التابع للواء الملك عبد العزيز.

العريف ظافر عبيد القحطاني – من لواء الملك عبد العزيز.

محمد علي عيسى البيني – جندي كتيبة المدرعات من مكة.

العريف سلطان عامر علي عامر الناشر البيشي.

صالح رشيد الزهراني من نجران.

الرقيب عبده محمد محمد الشمهاني – عسير.

المصدر: المسيرة نت