السيطرة على 3 معسكرات بما فيها من مخازن أسلحة وتأمين أكثر من 150 كلم مربع.. الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية “نصر من الله”

كشف متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثانية من عملية “نصر من الله” ضد الجيش السعودي في محور نجران، مؤكدا بالمشاهد الميدانية أنه تم فيها السيطرة على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها من مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع، وأسفرت عن مصرع وإصابة مالا يقل عن 200 من قوات العدو.

وذكر العميد سريع أن المرحلة الثانية من عملية نصر من الله التي أطلق عليها “عملية الشهيد أبو الحسنين” انطلقت بتاريخ الثالث من محرم الموافق 3سبتمبر، كاشفا أنه تم خلالها تأمين أكثر من 150 كلم مربع وتدمير واغتنام أكثر من 120مدرعة وآلية.

وعن مشاركة مختلف القوات فيها، أوضح العميد سريع أن القوة الصاروخية نفذت خلالها 6 عمليات في المرحلة الثانية أبرزها عملية دك مطار نجران وأن سلاح الجو المسير نفذ 16 عملية، منها عمليتان مشتركة مع الصاروخية وعمليتان مشتركة مع المدفعية، فيما تمكن الدفاع الجوي من تنفيذ 40 عملية تصدت لمروحيات الاباتشي بمختلف أنواعها.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية حررت منطقتي الفرع والصوح وصولاً الى المرتفعات المطلة على مدينة نجران في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن طيران العدوان شن خلالها أكثر من 600 غارة.

ولفت إلى وقوع مجموعة كبيرة من قوات العدو في الأسر بينهم سعوديون في المرحلة الثانية من عملية نصر من الله وأن القوات المسلحة سمحت للمتورطين في الخيانة من أبناء البلد بالفرار باتجاه مدينة نجران بتوجيهات من القيادة.

كما كشف العميد يحيى سريع عن وثائق وأدلة وقعت في أيدي القوات المسلحة تثبت دور القاعدة وداعش في القتال في صفوف قوات تحالف العدوان.

وأكد أن”عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان وأن قواتنا المسلحة ستواصل تنفيذ مختلف المراحل من عملية نصر من الله”.

واختتم متحدث القوات المسلحة مؤتمره بالقول ” جيشنا الباسل يمتلك أسلحة ردع قادرة على أن ترد الصاع صاعين وأن من يريد أن يعتدي على شعبنا ويصادر حقه في الحياة بكرامة سنسلب منه بعون الله حياته وقوته”.

المصدر: المسيرة نت