لودريان: فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 الحالي لا تزال الأكثر ترجيحا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن “فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 الحالي لا تزال الأكثر ترجيحا”.

وأكد لودريان أمام البرلمان الفرنسي أن “بريطانيا لم تقدم مقترحات مقبولة حول كيفية تجنب حصول طلاق فوضوي مع الاتحاد الأوروبي”.

وقال: “إن الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحا على أي اقتراح آخر، شرط أن يكون متوافقا مع اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي”.

اضاف: “إن فرنسا لا تزال تعتبر أن اتفاق بريكست الذي تم التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي وتيريزا ماي على مدى سنتين، والذي رفضه لاحقا مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات، هو الحل الأمثل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام