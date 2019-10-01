الجراح بعد مجلس الوزراء: انتهينا من موازنات كل الوزارات باستثناء الخارجية والأشغال

أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر اليوم في السراي الحكومي، أنه “تقرر إعفاء السيارات السياحية المستخدمة لدى شركات السيارات من بعض الرسوم الجمركية، وإعفاء السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية من رسم 3 بالمئة، وإعفاء سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الرسوم الجمركية”.

وبالنسبة لأرقام الموازنة قال: “اننا انتهينا في الجزء الثاني من معظم الوزرات، ما عدا وزارتي الخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل، نتيجة غياب الوزيرين المعنيين، وسنستكمل في الجلسة المقبلة مناقشة الجزء الثاني من الأرقام”. واشار الى ان “لجنة الإصلاحات ستعقد جلسة غدا وجلسة اخرى بعد جلسة الحكومة المقبلة يوم الخميس، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات مهمة بموضوع الإصلاح، الذي يجب أن يترافق مع الموازنة”.

واوضح الجراح أن “الموازنة تتضمن شقين: شق المواد وشق الأرقام. شق الأرقام الأول انتهى، وسنعود إلى بعض المواد، استكمالا مع قرارات لجنة الإصلاحات الاقتصادية. وبالنسبة لأرقام الموازنة، لسنا بحاجة إلى أكثر من جلسة”، واعرب عن أمله بأن “يتم الانتهاء من المطلوب قبل 15 الحالي “.

ولفت الى انه “بالنسبة للاصلاحات، هناك ما هو فوري، وهناك ما هو بحاجة إلى قانون في مجلس النواب”، وشدد على أن “الإصلاح هو عملية مستمرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام