العميد سريع: عملياتنا العسكرية لن تتوقف الا بتوقف الحرب السعودية على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 20:46

العميد سريع: عملياتنا العسكرية لن تتوقف الا بتوقف الحرب السعودية على اليمن

منذ 21 mins 1 October، 2019
أخبار موقع المنار

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